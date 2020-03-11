Матч Швеция – РФ по футболу пройдет без зрителей

11.03.2020, 18:59, Новости дня

Из-за ситуации с коронавирусом товарищеский футбольный матч Швеция – РФ 28 марта пройдет при пустых трибунах.

«Матч будет сыгран без зрителей», – сказал генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд, сообщает ТАСС со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, запланированная на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.



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