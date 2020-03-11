Тело пропавшей школьницы найдено под Тамбовом

11.03.2020, 18:59, Новости дня

В Тамбовской области нашли тело школьницы, пропавшей по дороге с дискотеки домой, об этом сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», – сообщил отряд в соцсетях, передает РИА «Новости».

По версии следствия, девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. После этого были организованы поиски ребенка, следователи возбудили дело об убийстве по факту безвестного исчезновения.

По подозрению в причастности к исчезновению задержан 35-летний житель города Котовск. Следователям мужчина сообщил, что случайно сбил девочку на машине, погрузил тело в автомобиль, «вывез к водоему и сбросил в воду». Однако Телеграм-канал 112 отмечает, что тело было закопано в лесу, что не совпадает с версией, которую изложил задержанный.

Во вторник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

В феврале в Благовещенске мужчина похитил ребенка, момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.