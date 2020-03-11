Тело пропавшей школьницы найдено под Тамбовом

11.03.2020, 18:59, Новости дня

В Тамбовской области нашли тело школьницы, пропавшей по дороге с дискотеки домой, об этом сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», – сообщил отряд в соцсетях, передает РИА «Новости».

По версии следствия, девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. После этого были организованы поиски ребенка, следователи возбудили дело об убийстве по факту безвестного исчезновения.

По подозрению в причастности к исчезновению задержан 35-летний житель города Котовск. Следователям мужчина сообщил, что случайно сбил девочку на машине, погрузил тело в автомобиль, «вывез к водоему и сбросил в воду». Однако Телеграм-канал 112 отмечает, что тело было закопано в лесу, что не совпадает с версией, которую изложил задержанный.

Во вторник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

В феврале в Благовещенске мужчина похитил ребенка, момент похищения попал на камеру видеонаблюдения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Медсестра из Сиэтла рассказала о проблемах в больницах в связи с коронавирусом

23.01 / Радослав Сикорский – будучи в ссоре со всеми, Польша грозит России через замочную скважину

03.03 / В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки

19.02 / Российского шпиона задержали в США

06.03 / США уходят, война остается. Почему соглашение Трампа с талибами не работает

01.01 / В Госдепартаменте США подтвердили, что 3 января Помпео в Киев не прилетит

20.02 / В немецком городе Ханау десять человек погибли при стрельбе в барах. Нападавший найден мертвым

13.01 / Трамп выразил отношение к переговорам с Ираном

23.01 / Путин не стал проводить встреч с другими лидерами в Иерусалиме

08.03 / В Испании зарегистрировали 93 новых случая COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика