«Репортеры без границ» включили Роскомнадзор в список «цифровых хищников»

11.03.2020, 18:54, Новости дня

Международная организация «Репортеры без границ» включила прокремлевских пользователей соцсетей, российский медиарегулятор Роскомнадзор и иранское ведомство по борьбе с киберпреступностью в список 20 ведущих «цифровых хищников», которые представляют «явную угрозу для свободы убеждений и слова».

Организация представила список в преддверии Международного дня борьбы с киберцензурой, который отмечается 12 марта.

В список, который, по словам организации, не является исчерпывающим, попали государственные ведомства авторитарных стран, а также частные компании, занимающиеся кибершпионажем и базирующиеся в западных странах, таких, как США и Великобритания.

«Авторитарные лидеры, стоящие за хищнической деятельностью против свободы прессы запускают свои щупальца в цифровой мир при помощи армий сообщников, подчиненных и приспешников», – говорится в заявлении генерального секретаря «Репортеров без границ» Кристофа Делуара.

Как отмечается в заявлении организации, Роскомнадзор и «армия троллей Кремля» используют цифровые технологии, чтобы шпионить за журналистами и притеснять их, тем самым ставя под угрозу способность общественности получать информацию.

По словам организации, Роскомнадзор «заблокировал более 490 000 сайтов без предупреждения и соблюдения правовой процедуры, а также ведет тайный черный список запрещенных сайтов», «блокирует платформы и приложения, которые отказываются хранить данные на серверах в России или предоставить российским властям ключи шифрования».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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