Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

11.03.2020, 18:54, Новости дня

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна в среду приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальную агрессию.

Вайнштейн, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера множество женщин, в прошло году был признан виновным в изнасиловании женщины в гостинице в Нью-Йорке в 2013 году и в принуждении другой женщины к оральному сексу в его квартире в 2006 году. По этим обвинениям ему грозило лишение свободы на срок до 29 лет.

Обе женщины, показания которых способствовали вынесению обвинительного приговора, в среду выступили в суде.

Сам Вайнштейн, настаивающий на том, что все сексуальные контакты совершались по обоюдному согласию, также произнес речь в суде, отметив, что у него остались теплые воспоминания об обвинительницах. «Я не буду говорить, что это не прекрасные люди. Я прекрасно проводил время с этими людьми. Я в искреннем замешательстве. Мужчин эта тема приводит в замешательство».