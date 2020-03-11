Google оштрафовали в Швеции на $8,3 млн

11.03.2020, 18:51, Новости дня

В Швеции Инспекция по защите данных оштрафовала американскую компанию Google на $8,3 млн (75 млн крон) за нарушение Общего регламента защиты данных (Global data protection regulation, GDPR).

“Причина – нарушения компании Google в отношении права [пользователей] на удаление результатов поиска”, – говорится в официальном сообщении ведомства.

В 2017 году оно предписало Google удалять результаты поиска пользователей. В частности, те, что содержат такие личные данные, как имена, или являются несущественными. Однако во время проверки в 2018 году выяснилось, что предписание не выполнили. 

У компании Google есть три недели, чтобы обжаловать штраф.  

 

20 марта 2019 года Еврокомиссия наложила на Google штраф в 1,49 млрд евро за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы AdSense в интернете и ее показов при поиске в Сети.
1 февраля прошлого года стало известно, что Google заплатила штраф, по запросу Роскомнадзора, в 500 тысяч рублей (около $7500) за то, что поисковик продолжает показывать страницы и сайты из Единого реестра запрещенной информации. Поисковик Google должен был подключиться к реестру запрещенных сайтов в России, чтобы фильтровать выдачу страниц на запросы. Закон, обязывающий поисковые системы подключаться к реестру запрещенных сайтов, действует в России с лета 2018 года.
18 июля 2018 года Евросоюз оштрафовал компанию на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. С помощью операционных систем Android они выдавливали конкурентов, предустанавливая туда собственные приложения.



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