Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу «Великолепный век» Озану Гювену

11.03.2020, 18:50, Разное

36-летняя турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли призналась в чувствах к своему 44-летнему коллеге по многосерийной ленте «Великолепный век» Озану Гювену. По словам знаменитости, в актёра она влюбилась ещё во время работы над сериалом.
Как отметила Мерьем Узерли, в сценах, где нужно целоваться с партнёром по фильму, она может чувствовать себя раскованно только в одном случае – если им является Озан Гювен. Как уточняется, артисты сблизились друг с другом во время работы над многосерийной кинокартиной «Великолепный век», но тогда у каждого из них были «вторые половинки».

Сам «объект вожделения» Мерьем Узерли пока не отреагировал на столь откровенные признания коллеги. Тем не менее, в прессе ожидают, что Озан Гювен всё же сделает собственное заявление по данному поводу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и направилось к Шри-Ланке

13.02 / Фотошпионы запечатлели новый Ford Puma ST без камуфляжа

30.01 / Эксперты из Китая рассказали о шансах России избежать «уничтожения за три часа»

27.01 / Подмосковная комиссия рекомендовала помиловать осужденную за провоз гашиша израильтянку Иссахар

24.01 / Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

29.01 / Максим Дунаевский клялся Наталье Андрейченко жизнью сына, что во Франции у него нет внебрачной дочери

04.02 / Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме

14.01 / Наука: Нейробиологи разгадали тайну новогоднего обжорства и пьянства

06.03 / В NASA представили новый марсоход Perseverance

11.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 10.02.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика