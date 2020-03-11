Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу «Великолепный век» Озану Гювену

11.03.2020, 18:50, Разное

36-летняя турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли призналась в чувствах к своему 44-летнему коллеге по многосерийной ленте «Великолепный век» Озану Гювену. По словам знаменитости, в актёра она влюбилась ещё во время работы над сериалом.

Как отметила Мерьем Узерли, в сценах, где нужно целоваться с партнёром по фильму, она может чувствовать себя раскованно только в одном случае – если им является Озан Гювен. Как уточняется, артисты сблизились друг с другом во время работы над многосерийной кинокартиной «Великолепный век», но тогда у каждого из них были «вторые половинки».

Сам «объект вожделения» Мерьем Узерли пока не отреагировал на столь откровенные признания коллеги. Тем не менее, в прессе ожидают, что Озан Гювен всё же сделает собственное заявление по данному поводу.