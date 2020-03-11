«Блогерство – это диагноз»: Садальский отреагировал на заявления СМИ о защите им блогера Диденко

11.03.2020, 18:50, Разное

Станислав Садальский выступил в защиту Екатерины Диденко, назвав блогерство «диагнозом». Актер-блогер считает неправильным осуждение его коллеги за освещение своей жизни, ведь это ее работа, как и СМИ.

Диденко делает это профессионально, «жизненную ситуацию тут же трансформируя в контент, который будет интересен публике». Ничего предосудительного в том, что она доносит общественности информацию о себе и других, Садальский не видит, поскольку так же действуют журналисты, выискивая новости и стараясь по горячим следам рассказать историю. Подобным образом СМИ распространили сведения и об инциденте в бане, где погибли от испарений сухого льда три человека, включая мужа Диденко.

«У них работа такая, они должны это делать», – отметил знаменитость и посоветовал тем, кто осуждает, «почистить зубы». Садальский называет блогерство «диагнозом» и считает, Диденко поступает правильно.
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