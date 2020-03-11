Эксперты оценили вероятность финансового кризиса в России

11.03.2020, 18:50, Разное

Аналитик из “БКС Премьер” рассказал, чего ожидать от данной экономической ситуации в России. Эксперты оценили вероятность финансового кризиса в стране, отметив, какие факторы могут в перспективе указать на его приближение.

В понедельник на мировом рынке произошёл обвал цен на нефть, что сразу же отразилось на курсе рубля. Национальная валюта подешевела, уступив доллару и евро несколько пунктов. Курс вырос, от чего некоторые заговорили о вероятных последствиях в виде финансового кризиса. Эксперты не видят пока причин для переживания. По их мнению, сейчас нет очевидных предпосылок к такому развитию событий. На данный момент индекс финансового стресса не достиг того показателя, который может привести к серьёзным последствиям. Он находится на отметке 3,1 при опасном значении на уровне 2,5 пункта. Аналитик подчеркнул, несмотря на то, что риски возросли, говорить о неконтролируемой рецессий рано. При этом следует учитывать, негативное воздействие в данной ситуации на стабильность оказывает не только рынок нефти, но и эпидемия короновируса, зафиксированная во многих странах мира. Специалист отметил, если цены на нефть останутся нестабильными в среднесрочной перспективе, а мировая экономика замедлится до 2%, в РФ произойдёт сокращение экономического развития на 0,3-0,8%. Тем не менее, это снижение окажется контролируемым и будет отличаться от полноценного кризисного спада.

Возрастания рисков следует ожидать, если цена на нефть на протяжении долгого периода задержится на уровне 20-25 долларов. В таком случае национальная валюта может подешеветь до отметки 83-85 рублей за доллар. Это в свою очередь приведёт к рецессии экономики на уровне 1,5-2,5%. В таком случае можно говорить о вероятности негативного развития событий. При этом Антон Силуанов ранее отмечал, Минфин РФ имеет возможности противостоять воздействию, и ведомство намерено сохранить рост ВВП на 1,9% за счёт стимулирования внутренней экономики.