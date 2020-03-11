Карантин в Киеве обязателен для всех учреждений, его соблюдение будут контролировать полиция и Госпродпотребслужба

11.03.2020, 18:50, Новости дня

Решение Киевской городской государственной администрации о введении ограничительных мер в столице из-за распространения коронавирусной инфекции является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом на пресс-конференции 11 марта рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

“За нарушение будет административная или уголовная ответственность, контролировать будут полиция и Госпродпотребслужба”, – сказал он.

В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что полиция вместе с органами власти будет реагировать на нарушение ограничительных мер, введенных в Киеве.

“Полиция Киева вместе с органами власти будет реагировать на нарушения введенных ограничительных мер со стороны торговых и развлекательных центров, кинотеатров”, – сказал Крищенко.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о “профилактической, разъяснительной работе”, но нарушителей могут также привлечь к административной ответственности или же отозвать у них разрешительные документы.

Никакие дополнительные задачи в контексте введенных ограничительных мер на полицию Киева пока не возлагаются, подчеркнул Крищенко.

Изданию LB.ua в пресс-службе полиции Киева рассказали, что привлечь нарушителей к ответственности можно, например, по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Те же действия, которые привели к гибели людей или к другим тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ограничительные меры в Киеве будут действовать с 12-го по 31 марта. Столичные власти решили приостановить в городе учебный процесс в учебных заведениях всех форм собственности, запретить массовые мероприятия с участием более 60 человек, ограничить проведение спортивных мероприятий, временно закрыть кинотеатры, театры, музеи, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.