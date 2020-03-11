Повзрослели: россияне стали знакомиться с наркотиками в более зрелом возрасте

11.03.2020, 18:48, Новости дня

Это связали с большой загруженностью во время экзаменов.

Возраст первого знакомства с наркотиками у россиян увеличился. Как выяснили ученые из Института социологии РАН, раньше первое употребление запрещенных веществ происходило в возрасте 15-17 лет. В последние годы граждане стали знакомиться с ними чуть позже – 18-20 лет.

К такому выводу исследователи пришли после проведенных масштабных исследований с 2013 по 2018 годы. В них приняли участие свыше 10 тысяч человек.

Эксперты объяснили такое «взросление» тем, что у нынешних старшеклассников слишком большая нагрузка из-за экзаменов.

«Подготовка к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, отнимает и силы, и время, поэтому многие молодые люди «расслабляются» уже после поступления», – пояснил завкафедрой психологии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

При этом он уточнил, что первое употребление наркотиков выпадает как раз на тот момент, когда подростки уже становятся самостоятельными, а влияние родителей на них ослабляется.

В то же время авторы исследования считают, что наркотическая ситуация как в России, так и в других странах постоянно меняется. А это не исключает того, что возрастная категория «первой пробы» может снова измениться. Так, ранее в российских школах решили тестировать учеников на наркотики уже с 13 лет.