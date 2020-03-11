Стал известен единственный сенатор, проголосовавший против изменения Конституции

11.03.2020, 18:48, Новости дня

Он не поддержал предложения президента.

Единственным сенатором, проголосовавшим против поправок в Конституцию, стал коммунист Вячеслав Мархаев. Несогласным с предложениями президента России Владимира Путина по поводу изменения Основного закона страны оказался представитель Совета Федерации от Иркутской области.

«Извините, без комментариев. Достаточно того, что я против», — так Мархаев прокомментировал свой выбор.

Ранее Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию. 160 человек одобрили поправки. Воздержались от голосования по законопроекту три сенатора: Василий Иконников, Людмила Нарусова и Валерий Усатюк.

Во время заседания Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом. Но её никто не поддержал.

Ко второму чтению, которое прошло 10 марта, было внесено около 390 поправок. Теперь их отправят в регионы: документ должны одобрить две трети заксобраний. Затем предполагается, что президент подпишет и опубликует поправки. 22 апреля пройдет общероссийское голосование.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Необходимость поправок объяснялась обеспечением «большого баланса между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа.

10 марта перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.