Олимпиаду в Токио хотят перенести на два года

11.03.2020, 18:48, Новости дня

В оргкомитете Игр опасаются, что их не получится провести предстоящим летом.

В оргкомитете Олимпиады в Токио, которая запланирована на лето 2020 года, считают лучшим вариантом перенос Игр на год или два, если из-за эпидемии коронавируса их нельзя будет провести предстоящим летом. Об этом заявил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

«Я не думаю, что Игры отменят, речь о переносе. Для МОК отмена Олимпиады создаст сложности», — сказал он.

Перенос Игр на срок меньше года приведет к тому, что они будут пересекаться с другими международными соревнованиями, добавил Такахаши. Лучше, по мнению собеседника газеты, перенести Олимпиаду на два года.

«Отмена или перенос просто немыслимы, мы не рассматриваем такой вопрос», — сказала ответственная за подготовку Игр министр Японии Сэйко Хасимото, ее слова приводит Bloomberg. Вместе с тем, министр уточнила, что решение будет принимать МОК.

Ранее сообщалось, что российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без национального флага.