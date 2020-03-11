Оценена вероятность участия Медведева в президентских выборах после обнуления сроков

11.03.2020, 18:48, Новости дня

Он возглавлял страну в 2008-2012 годах.

Так называемая «поправка Терешковой», которая может дать Владимиру Путину возможность баллотироваться на новый срок, не касается Дмитрия Медведева, возглавлявшего страну в 2008-2012 годах.

Бывший премьер-министр и так может снова претендовать на кресло главы государства, рассказал РИА Новости депутат Крашенинников.

«Что касается Медведева, то он один раз всего был (президентом), а запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность. Кандидатом в президенты может быть», – сказал он.

Таким образом, поправка действует только для Путина. Если Медведев решит участвовать в президентских выборах 2024 года и выиграет их, то он сможет занимать кресло главы государства только в течение одного срока.

Сам Медведев накануне заявил, что обнуление сроков будет означать “сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти”. По его словам, это исключительно важно для нашей Родины в современный период.

Ранее Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции Конституции обнулились президентские сроки. Путин согласился внести такие изменения при условии, что эту поправку одобрит Конституционный суд.

15 января после выступления Путина с посланием парламенту Медведев объявил об отставке правительства. В результате он занял должность зампредседателя Совета Безопасности. Вскоре стала известна зарплата Медведева на новом месте работы.



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