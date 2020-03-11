Сам себе карантин: вице-спикер Госдумы вернулся из Парижа и закрылся дома на 2 недели

11.03.2020, 18:48, Новости дня

«Самоизолируюсь», сообщил он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой принял решение на две недели «поместить» себя на карантин из-за коронавируса. Он как раз вернулся из Парижа с очередного заседания постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Самоизолируюсь», написал Толстой на своей странице в Facebook, объясняя это тем, что не хочет подвергать опасности коллег и избирателей.

«Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю», – пояснил Толстой.

При этом он заверил подписчиков, что здоров и активно работает. Также на связи его помощники, которые трудятся в обычном режиме.

Пользователи предложили вице-спикеру ПАСЕ вообще отказаться от каких-либо командировок на время эпидемии коронавируса. Хотя решение добровольно закрыться дома на карантин верное, если учесть, что во Франции, откуда прилетел Толстой число заразившихся достигло уже 1784 человек. Причем, коронавирус диагностировали и министра Франка Ристера и нескольких депутатов французского парламента.

Ранее в США отменили конференцию по коронавирусу из-за самого коронавируса. А в Италии некоторые показы мод проходили при пустом зале. Даже мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности и запретил проводить в столице массовые мероприятия.