Коронавирус не страшен: Наоми Кэмпбелл удивила необычным нарядом в аэропорту Лос-Анджелеса

11.03.2020, 18:35, Разное

В отличие от других моделей, которые любят давать себе передышку в дороге от макияжа, каблуков и тесных платьев, 49-летняя Наоми Кэмпбелл всегда выглядит так, будто только что сошла с подиума. Но не в этот раз…

Похоже, топ-модель так обеспокоена эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с коронавирусом, что сменила элегантные наряды на защитный костюм, в котором ее даже узнать сложно. Наоми серьезно решила дать отпор вирусу covid-19. Для этого, отравляясь в поездку, она надела защитный костюм, маску и перчатки. В таком виде Кэмпбелл сфотографировалась в аэропорту Лос-Анджелеса и выложила снимки в Instagram.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)10 Мар 2020 в 6:07 PDT

Безопасность прежде всего. Защита следующего уровня, – написала Наоми под фото. Ее пост собрал сотни лайков уже за первую секунду. Отметились в комментариях и известные люди. “Моя сестра”, – в шутку написал Марк Джейкобс и отметил, как стильно она выглядит.

К слову, Наоми Кэмпбелл всегда тщательно готовится к перелетам. В прошлом году модель выкладывала видео о том, как, поднявшись на борт, протирает анибактериальными салфетками все поверхности, которых может коснуться, – кресла, спинку впереди стоящего кресла, экран, стены и столики. Затем модель надевает маску и не снимает ее до конца полета.

Неважно, каким рейсом вы летите, частным или коммерческим, при снижении самолета пассажиры начинают чихать и кашлять. Из-за этого кашля и чихания… Я просто не могу с этим смириться,- объяснила Наоми.

Напомним, на сегодняшний день в США 975 заболевших коронавирусом и 31 погибший.