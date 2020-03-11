Меган Маркл и принц Гарри устроили прощальный ланч для своей команды помощников

11.03.2020, 18:35, Разное

Меган Маркл уже покинула пределы Великобритании и вернулась в Канаду, где ее ждал сын Арчи, а принц Гарри пока остается на родине, решая оставшиеся важные дела. Тем не менее в СМИ продолжают поступать новые подробности их пребывания в Лондоне. В частности британскому HELLO! удалось получить подтверждение информации, которую первым напечатал Page Six, о том, что Меган и Гарри устроили праздничный прощальный обед для своей команды помощников.

Почти сразу после прилета, на прошлой неделе, герцогиня Сассекская вместе с Гарри отправилась в отель Goring Hotel, расположенный рядом с Букингемским дворцом. Именно там находится любимый Елизаветой II ресторан – его она посещает ежегодно, и очевидно, что Гарри и Меган ее вкусы разделяют. Тогда же в сети появились фото папарацци, сделанные на выходе из отеля, – сообщалось, что пара побывала там на ланче. Как выяснилось теперь, это было не просто свидание супругов после нескольких дней разлуки, а прощальный обед на 15 персон для тех, кто работал на них последние годы.

Гарри и Меган часто устраивали подобные мероприятия для своей команды: могли неожиданно заказать пиццу на всех или фургон с мороженым. Но в последнюю неделю совместной работы они хотели сделать для них что-то особенное. Меган и Гарри говорили в их честь тосты и благодарили за все, что они для них сделали. Многие из сотрудников плакали. Вместе они прошли через многое, и Гарри с Меган хотели показать им, что они знают, как много каждый из их команды потрудился над общим делом, – сообщил королевский инсайдер изданию Page Six.

Меган Маркл на выходе из отеля Принц Гарри на выходе из отеля

Кстати, для этого первого после возвращения в Лондон появления на людях Меган выбрала пальто песочного цвета от Alex Eagle Studio, туфли от своей любимой марки Aquazzura и сумочку им в тон от Loewe, а изюминку образу добавили золотые серьги Edge of Ember. Какой наряд скрывался под пальто, фотографам в тот момент запечатлеть не удалось, но через несколько дней в Instagram герцога и герцогини Сассекской появились фотографии с ее встречи, проходившей в закрытом формате. Она побывала в Королевском национальном театре, покровителем которого является. И судя по туфлям, сумке и серьгам, в театр Меган поехала сразу же после ланча в Goring Hotel.