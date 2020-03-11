Украина остановила авиасообщение с Италией

11.03.2020, 18:30, Новости дня

Авиасообщение Украины с Италией решено приостановить из-за ситуации с коронавирусом, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня, действительно, было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации – это фактически отмена авиасообщения с Италией, пока», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее российские туроператоры предложили туристам из РФ досрочно уехать из Италии в связи с карантином.

По всей Италии с 10 марта по 3 апреля введен карантин. В стране, по оценкам туроператоров, может находиться меньше 1 тыс. россиян.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии.



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