На Урале отметили 77-летие добровольческого танкового корпуса

11.03.2020, 18:30, Новости дня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи с днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

Создание Уральского добровольческого танкового корпуса началось зимой 1943 года, в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Рабочие трех уральских регионов – Свердловской, Челябинской областей и Пермского края – выступили с инициативой подарить фронту целое танковое соединение, сообщило «Свердловское областное телевидение».

За считанные месяцы на собственные средства, за счет сверхпланового самоотверженного труда произвели сотни танков, бронемашин, орудий и минометов, а также все необходимое танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам пришлось выдержать серьёзный конкурс и жесткий отбор, чтобы занять место в рядах корпуса.

Уральские танкисты с боями прошли от Курской дуги до Праги и Берлина. Знамя корпуса украсили ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова. За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральские добровольцы награждены более 40 тысячами орденов и медалей, 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

«В этот день мы чествуем ветеранов славного танкового соединения, всех уральских тружеников тыла. Трудовой и военный подвиг уральцев по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса дает нам уникальный пример истинного патриотизма, готовности самоотверженно трудиться на благо родной страны, во имя сохранения её независимости и укрепления её мощи. Именно такие поступки формируют славную историю нашего края, определяют суть Урала – опорного края державы», – подчеркнул Евгений Куйвашев.