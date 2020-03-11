Технология ИИ от Toshiba позволит распознать речь и узнать пользователя без интернета

11.03.2020, 18:30, Разное

Компания Toshiba создала технологию искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая компьютеру распознать речь пользователя, выделяя ключевые слова. При этом отсутствует необходимость в интернете и облачных ресурсах для обработки информации.
Основным достоинством предложенной разработки является способность нейросети за короткое время идентифицировать нужное лицо по голосу. Данный способ можно применять для реагирования «умной» бытовой техники при обращении к ней, причём с учётом того, кто подаёт команды. Предложенная технология, имеющая отношение к глобальной концепции «умного» дома, отличается двумя главными особенностями. Первой является применение разработки для распознавания основного слова, чтобы узнать говорящего. Такой вариант сокращает время анализа голоса. Вторая особенность – применение способа расширения информации по нейросети. ИИ сам использует входящие данные и моделирует новые элементы речи.

Такой приём обеспечивает возможность сократить количество образцов для первого этапа обучения и при введении нового пользователя. Технология, предложенная японской компанией Toshiba, идентифицирует голос с точностью до 89%, что является достаточным для владельцев «умных» бытовых приборов.



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