Дочь Анастасии Заворотнюк в детстве мечтала увидеть в лесу фей, а подростком страдала депрессией

11.03.2020, 18:30, Разное

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram воспоминания о детстве. Анна Заворотнюк призналась, в маленьком возрасте она верила, что в соседнем сосновом бору живут феи.
Дочь Анастасии Заворотнюк решила откровенно написать в личном микроблоге о переживаниях. Модель призналась, ей очень хотелось бы воспользоваться машиной времени и отправиться в своё детство. Она часто размышляет, какой бы опыт в жизни получила, если бы подобное путешествие было возможным. В то время Анна Заворотнюк была наивным малышом, переполненным вопросами и радостью. Много времени девочка проводила у соснового бора, росшего близ дома, и в этих зарослях, казалось ей, живут настоящие феи. Как отметила она, побеседовать с чудесными созданиями было бы очень интересно, особенно в компании с маленькой самой собой. К публикации хозяйка аккаунта прикрепила фотографию, сделанную много лет назад, вызвавшую восторг среди фанатов. Снимок ребёнка всем очень понравился, и он стал быстро зарабатывать комплименты и одобрительные лайки.

Также Анна Заворотнюк рассказала, как прошёл для неё подростковый возраст. Оказывается, в те годы будущая модель нередко страдала от депрессий и испытывала различные тревоги. Печальные мысли сформировали её музыкальные пристрастия, и дочь актрисы до сих пор любит рок-музыку. В юности она и вовсе причисляла себя к движению готов. Пообщаться с собой того периода ей также было очень любопытно, призналась блогер.



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