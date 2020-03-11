Экс-замдиректору ФСИН Коршунову вынесли приговор

11.03.2020, 18:30, Новости дня

Экс-заместителя главы ФСИН Олега Коршунова признали виновным в растратах при поставках сахара и топлива.

Суд приговорил Коршунова к девяти годам заключения в колонии общего режима, передает РИА «Новости».

При этом суд оправдал экс-чиновника по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью этого эпизода, информирует ТАСС.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.