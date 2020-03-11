Экс-замдиректору ФСИН Коршунову вынесли приговор

11.03.2020, 18:30, Новости дня

Экс-заместителя главы ФСИН Олега Коршунова признали виновным в растратах при поставках сахара и топлива.

Суд приговорил Коршунова к девяти годам заключения в колонии общего режима, передает РИА «Новости».

При этом суд оправдал экс-чиновника по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью этого эпизода, информирует ТАСС.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / «Транснефть» провела выплаты еще 18 компаниям из Казахстана за «грязную нефть»

14.01 / Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины

25.02 / МЭА прогнозирует падение спроса на нефть до минимума за 10 лет

01.02 / В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

28.01 / Подсчитана выгода россиян от новой пенсионной системы

30.01 / Максимальный штраф за нарушение прав верующих предложено сократить в 10 раз

05.02 / Россия начнет поставлять комплексы С-400 в Индию в 2021 году

27.01 / Газпром поставил по «Турецкому потоку первый миллиард кубометров газа

10.02 / Водонаеву вызвали в полицию за пост в Instagram об абортах и “быдле”

20.01 / “Голос країни”. Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика