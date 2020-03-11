Елена Перминова перенесла серьёзную операцию

11.03.2020, 18:30, Разное

Накануне модели Елене Перминовой пришлось лечь под нож хирургов, которые удалили ей диастаз и грыжу. После операции светская львица на своей Instagram-странице порадовала поклонников, сообщив им о том, что на данный момент она чувствует себя хорошо.

Из-за расхождения прямых мышц живота человек может получить серьёзный урон своему здоровью, а потому важно своевременно обращаться за медицинской помощью. Однако 33-летняя Елена Перминова затянула со своей проблемой. Звёздная мать троих детей рассказала, что появление у неё диастаза связано с первыми родами, которые имели место ещё в 2009 году.

«Опасность диастаза заключается в том, что в любой момент может случиться защемление. Самое страшное – если задевается кишечник. В таком случае требуется немедленное врачебное вмешательство», – поделилась информацией Елена Перминова.

В случае с моделью опасность заключалась ещё и в том, что она регулярно занималась спортивными упражнениями, а нагрузка на пресс как раз противопоказана при расхождении мышц. Кроме того, в области пупка у Елены Перминовой медики обнаружили грыжу, которая уже удачно удалена, а также проведена соответствующая пластика.