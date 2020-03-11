ЦИК представил концепцию информационной кампании перед общероссийским голосованием

11.03.2020, 18:28, Новости дня

На заседании в Центральной избирательной комиссии РФ была презентована визуальная творческая концепция информационной кампании ЦИК в период подготовки и проведения общероссийского голосования.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК РФ заключила контракт с ООО «ИМА-консалтинг», в рамках которого планируется оказание целого спектра услуг, касающихся информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, сообщается на сайте ЦИК.

«В первую очередь был разработан фирменный стиль кампании. Это в первую очередь разработка логотипа и слогана, а также около 700 макетов различных информационных материалов, в том числе плакатов, билбордов, сити форматов, баннерных стендов, уличных растяжек, листовок и плакатов, брошюр и буклетов, промопродукции», – сообщила Элла Памфилова.

Глава ЦИК РФ рассказала присутствующим, что в рамках исполнения контракта планируется изготовить около 30 видеороликов, 10 динамических заставок, аудиороликов, которые будут адаптированы под различные форматы информационных площадей для распространения по всей территории России, а также подготовлены к трансляции на телевидении, радио, печатных и онлайн СМИ.

Как сообщила Элла Памфилова, в ходе работ было подготовлено более 30 вариантов логотипов и слоганов кампании, которые прошли тестирование на фокус-группах. В результате был выбран итоговый формат, который должен стать официальным логотипом информационной кампании в период подготовки и проведения общероссийского голосования.



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