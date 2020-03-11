Стало известно о гибели российского военного в ДТП в Сирии

11.03.2020, 18:28, Новости дня

В сирийской провинции Тартус произошло ДТП, в котором погибли три человека, в том числе российский военный, сообщило гостелевидение Сирии.

«Три человека, в том числе российский военный, погибли в результате столкновения военного автомобиля РФ с микроавтобусом-маршруткой на трассе Кадмус – Баньяс», – сообщил начальник полиции Тартуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Syria TV.

Также в аварии пострадали семь человек, в том числе двое российских военных.

Российская база «Хмеймим» находится в провинции Латакия, на границе с Тартусом.

Ранее в марте сообщалось, что в результате столкновения бензовоза и двух автобусов в Сирии погибли 30 человек.



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