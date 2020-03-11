Скандалы: «Дело Втюрина»

11.03.2020, 18:20, Разное

Главного телохранителя Александра Лукашенко, подозреваемого в работе на Россиию, посадят за коррупцию

Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению очередного громкого коррупционного дела. В нем 16 фигурантов и взятки на рекордные 1,6 млн долл. Среди прочих на скамье подсудимых заместитель госсекретаря Совбеза, экс-начальник Службы безопасности президента Андрей Втюрин. «Дело Втюрина», названное по фамилии наиболее известного подсудимого, касается поставок в Белоруссию телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Закупались они на бюджетные средства для нужд госорганизаций. Должностные лица этих организаций, а также крышующие их правоохранители получали огромные откаты. Об этом говорят материалы следствия.

На скамье подсудимых как те, кто брал взятки, так и те, кто их давал. В частности, среди взяткодателей граждане России Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Они представляли компании «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Для того чтобы белорусские покупатели выбрали их компании в качестве поставщиков оборудования, они, согласно данным следствия, дали не менее 190 тыс. долл. На 53 тыс. долл. раздал взяток гражданин Латвии совладелец СООО «ДПА» Сергей Шарков. Всего среди фигурантов семеро взяткодателей.

Брали взятки генеральный директор государственного провайдера-монополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедов (470 тыс. долл.), председатель правления Межбанковского расчетного центра Феликс Касперович, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный (около 870 тыс. долл. на двоих), начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов (30 тыс. долл.), директор Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич (82,5 тыс. долл.), начальник управления информационной безопасности департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов (27 тыс. долл.). Андрею Втюрину вменяется получение 190 тыс. долл.

Суммы в «деле Втюрина» для Белоруссии рекордные. Напомним, что совсем недавно сроки от трех до семи лет лишения свободы получили фигуранты «дела медиков», сумма взяток которых составляла от 2 до 10 тыс. долл.

Андрей Втюрин родился в Пензе, закончил Саратовское высшее военное училище МВД России. В Белоруссии он оказался с отцом-военным. В охране Лукашенко работал в 1995–2014 годах. В 2007-м возглавил ее. В тот период местные СМИ называли его в десятке наиболее влиятельных белорусских чиновников. Президент награждал его орденами «За безупречную службу» и «За службу Родине». Про него писали, что на его руках вырос Коля Лукашенко – младший сын президента. Задержали Андрея Втюрина в конце апреля прошлого года в момент получения взятки в размере 149 тыс. долл. от представителя российской коммерческой структуры «за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии».

В то время когда появилась информация о задержании Андрея Втюрина, Белоруссия и Россия как раз начали обмениваться взаимными претензиями. В Минске сначала появился, а затем по требованию белорусских властей исчез «возмутитель спокойствия» посол Михаил Бабич. На этом фоне некоторые местные эксперты предположили, что задержание замглавы Совета безопасности носит политический характер.

Александр Лукашенко после обнародования информации об обвинениях в адрес бывшего охранника развеял конспирологические версии и попытался откреститься от него: «Это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России… Здесь абсолютно нет ничего чрезвычайного, обычная борьба с коррупцией». Президент Белоруссии признавался, что начальник его охраны давно попал под подозрение и переведен был в Совет безопасности именно по этой причине. «Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы», – рассказывал Лукашенко. Он подчеркивал, что «приближенность» к нему – это не страховка от неприятностей, а повышенная ответственность. «Вот, не дай бог, она (пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. – «НГ») попадется – умножай на три. Попадется министр – умножай на два, Кочанова (Наталья Качанова, на тот момент глава администрации президента. – «НГ») – умножай на пять. Вот такая «приближенность» к президенту», – заявил он.

Однако фразы Лукашенко общество трактовало совсем не так, как ему бы хотелось. В том, что фигурантами коррупционных дел становятся высокопоставленные чиновники из ближнего круга президента, обыватели и эксперты видят не беспощадность власти к коррупционерам, а масштабы этого явления. «Если чиновник этой структуры способен продвигать чьи-то коммерческие интересы, значит, с самой системой что-то не так», – считает политический обозреватель Александр Класковский. – Удивительным выглядит заявление Лукашенко, что Втюрина перевели на высокий пост в Совбез, уже когда полковник был под подозрением. Ничего себе рокировочка».

Государственные эксперты, которые по поручению самого Лукашенко изучали причины столь широкого распространения коррупции, пришли к выводу, что в стране слишком забюрократизированное законодательство. Независимые эксперты добавляют, что в основе – высокая доля концентрации госсредств и их распределение чиновниками. К тому же, по мнению ряда аналитиков, власти самой выгодна такая система – чтобы держать чиновников в страхе и доставать компромат в нужный момент. Пришедший к власти 25 лет назад на волне борьбы с коррупцией Александр Лукашенко периодически пускает в ход это же оружие накануне своего очередного переизбрания. Президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе этого года.

Антон Ходасевич