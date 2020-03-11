В мире появился второй “вылеченный” от ВИЧ. “Лондонского пациента”, как и “берлинского”, спасла редкая мутация донора

11.03.2020, 18:18, Новости дня

Врачи подтвердили “полное излечение” от ВИЧ второго в истории человека – 40-летнего жителя Лондона Адама Кастильехо.

Как и в первом случае “излечения”, в этот раз опять помогла редкая генетическая мутация донора.

Кто стал вторым “излеченным” от ВИЧ

У жителя Лондона – в прессе его назвали “лондонским пациентом” – Адама Кастильехо ВИЧ обнаружили в 2003 году, тогда ему было 23 года, он начал принимать антиретровирусную терапию. Однако в 2011 году у него обнаружили рак на четвертой стадии (лимфому Ходжкина).

Из-за положительного ВИЧ-статуса химиотерапия не давала результатов, и врачи предложили ему пойти на трансплантацию костного мозга. Донор обладал редкой мутацией гена, которая защищала его от ВИЧ.

Операция состоялась 13 мая 2016 года. Несколько месяцев после нее Кастильехо провел в больнице, потерял около 30 килограмм, столкнулся с серьезным ухудшением слуха, заразился множеством инфекций. Но со временем его состояние улучшилось.

Через 30 месяцев после пересадки стволовых клеток и прекращения приема препаратов против вирус ВИЧ в его анализах больше не появился. Это позволяет врачам утверждать, что он “излечился”.

Кто был первым “излечившимся” от ВИЧ

Ранее подобная пересадка костного мозга с той же мутацией гена помогла “вылечиться” от ВИЧ первому в мире человеку – Тимоти Брауну, известному как “берлинский пациент”. О самом первом излечении от ВИЧ стало известно в 2011 году, через три с половиной года после трансплантации костного мозга.

“Способ, которым я излечился, я бы не рекомендовал никому – это было очень трудно. Несколько раз я почти умер. Это совсем невесело. Было много боли, страданий. Я сказал себе, что выживу, – и я выжил”, – сказал он тогда.

О какой мутации идет речь

В обоих случаях донорами оказались люди с редкой генетической мутацией, известной как CCR5-delta32. Оказалось, что именно эта мутация делает человека невосприимчивым к большинству штаммов вируса ВИЧ-1.

Трансплантат изменил иммунную систему Адама Кастильехо и Тимоти Брауна, дав им мутацию донора и устойчивость к ВИЧ-1.

CCR5 является одним из немногих рецепторов, которые смертельные вирусы могут использовать как возможность попасть в жизненно важные для иммунной системы клетки (CD4-позитивные Т-клетки). Мутация гена CCR5 блокирует попадание вируса иммунитета человека в клетки.

Публично ученые описывают этих два случая как длительную “ВИЧ -ремиссию”. Эксперты заявили, что еще слишком рано говорить о том, что метод стволовых клеток – это “лечение ВИЧ”, однако, по их словам, это может стать огромным шагом вперед в разработке генетической терапии для лечения вируса.

Ученые также отметили, что у обоих пациентов наблюдаются остатки вируса в организме (неопределяемая вирусная нагрузка) и нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что ВИЧ не вернется.

Кроме того, они считают метод стволовых клеток рискованным, его используют только в качестве последней надежды для пациентов с ВИЧ, у которых также обнаружили рак.