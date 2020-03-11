Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

11.03.2020, 18:18, Новости дня

Суд в Нью-Йорке приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, сообщает BBC News. Ранее Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии.

24 февраля присяжные подтвердили вину Вайнштейна по двум эпизодам сексуального насилия, включая изнасилование третьей степени. При этом продюсера оправдали по самому серьезному обвинению – ​в сексуальном посягательстве.

По сумме всех обвинений ему грозил срок до 29 лет. Защита Харви Вайнштейна просила приговорить его к пяти годам заключения. Вайнштейн свою вину не признал.

Показания против Харви Вайнштейна дали показания шесть женщин. После окончания процесса в Нью-Йорке ему предстоит новый суд – в Лос-Анджелесе, где обвинения в его адрес выдвинули две женщины.