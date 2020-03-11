Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления

11.03.2020, 18:13, Новости дня

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступлениях сексуального характера, сообщает The New York Times. 

Адвокаты просили приговорить его к пяти годам заключения, но, как отмечает издание, судья прислушался к доводам прокуроров. 

Новость дополняется. 

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет. 

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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