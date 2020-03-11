Мнение: СБ ООН одобрил договор с террористической организацией

11.03.2020, 18:09, Разное

По накатанной.

1. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил и поддержал договор США с Талибаном. Стоит отметить, что все прогрессивное мировое сообщество приветствует договоренности с пока еще террористической организацией, которая на прошлой неделе завалила кучу людей в Афганистане. О дивный новый мир.

2. Стоит также отметить, что убийства на прошлой неделе дали результат – США надавили на президента Афганистана ради спасения договора и афганское правительство согласилось отпустить 5000 пленных талибов, которых США отдали Талибану. Президент Гани уже подписал указ, согласно которому уже отпустили 1000 талибов. Как выяснилось на практике, добрым словам и массовыми убийствами можно достичь большего, чем просто добрым словом. Если бы пленных сразу освободили, то большого числа жертв могло бы и не быть. Данная история служит достаточно наглядной иллюстрацией того, насколько Трампу нужна работающая сделка с Талибаном до выборов президента США. И что главное – хорошо видно, что лидеры Талибана понимают затруднения Трампа и откровенно играют на этом, действия с позиции силы.

3. Также США официально начали сокращение контингента в Афганистане до 8600 человек, как они условились с Талибаном в Дохе. Можно ожидать, что при ускорении этого процесса, мы увидим сопутствующий исход войск сателлитов США по НАТО. Разумеется, в стране останется еще немало ЧВКшников, но сокращение контингента де-факто означает сокращение реальных зон контроля, которые будет подминать под себя Талибан. Кроме того, Пентагон официально заявил, что он поддерживает операции Талибана против ИГИЛ в провинции Нангархар.

4. Демократическая партия обвиняет Трампа в победе Талибана в войне в Афганистане. Несколько странные обвинения, так как Трамп лишь признал очевидное – война была проиграна при Буше-младшем и Обаме, но никто ведь не хочет отвечать за провалы, поэтому проще все валить на агента Дональда, которому по наследству досталась давно проигранная и бесперспективная война (то, что войну выиграть не получится, Пентагон признал еще при Обаме), из которой он так торопливо пытается сбежать, уже не обращая внимания на приличия, прямо говоря, что он не хочет, чтобы американцы занимались полицейскими функциями в Афганистане еще 20 лет. Трамп также выразил надежду, что и Талибан после 19 лет войны тоже устал. Но судя по его активности, это прямо скажем сомнительная надежда.