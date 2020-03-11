Геймеры помогут Ford создать первый виртуальный спорткар

11.03.2020, 18:07, Разное

Автоконцерн Ford намерен разработать первый виртуальный гоночный спортивный автомобиль с помощью геймеров. По итогам опроса в соцсетях специалисты выпустят «самую стильную машину, отвечающую всем требованиям».
Проект под названием Team Fordzilla P1 будет курироваться сотрудниками европейского офиса дизайна Ford, а также несколькими геймерами, которые выступают в Fordzilla. Игроки точно помогут выбрать самый оптимальный вариант «привлекательного виртуального спорткара», основанного не на существующих транспортных средствах.

Главные решения с точки зрения дизайна и характеристик будут приняты непосредственно после общения с геймерами. Кроме того, автоконцерн хочет организовать опрос в социальных сетях, попросив интернет-пользователей высказать своё мнение по поводу тонкостей организации кокпита или характеристик двигателя.



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