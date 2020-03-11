Ученые: В развитии рака молочных желез виновен гормон роста

11.03.2020, 18:07, Разное

Ученые установили, что в развитии рака молочных желез у женщин виновен гормон роста, влияющий на развитие опасного заболевания. Определены связи между повышенным уровнем названного компонента и развитием злокачественных опухолей.

Специалисты из Агентства исследований в области онкологии во Франции принимают во внимание влияние инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1). Речь идёт о провоцировании рака молочных желез у женщин из-за крайне высокого уровня названного гормона и физических изменений. На данные процессы влияет образ жизни и система питания представительниц прекрасного пола. Во внимание принимается и воздействие различных лекарственных препаратов. Некоторые из них могут стать эффективными для предотвращения данной болезни, причём на ранних стадиях. IGF-1 способен вызвать резкое увеличение раковых клеточных структур, причём его влияние доказано в ходе эксперимента над лабораторными грызунами.

В дальнейшем учёные надеются провести более глубокое изучение данной темы. Исследователи стремятся найти понимание того, как изменения режима питания и образа жизни молодых женщин могут оказывать воздействие на концентрацию гормона роста. Последний оказывает негативное влияние, провоцируя возникновение злокачественных опухолей в молочных железах.