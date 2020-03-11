В Тюмени женщина напала на сотрудника ГИБДД после ссоры с возлюбленным

11.03.2020, 18:07, Разное

Жительница Тюмени напала на сотрудника ГИБДД после ссоры с возлюбленным. Служители закона остановили женщину, но та, проявляя признаки алкогольного опьянения, оказала сопротивление.

По имеющимся данным, этот инцидент произошёл 9 марта в 01:00 час ночи. Представители дорожной полиции остановили автомобиль Toyota Vitz, за рулём которого сидела представительница прекрасного пола. Женщина отказалась от освидетельствования на алкоголь и несколько раз пыталась скрыться из патрульной машины. При этом она не только нецензурно выражалась в адрес стражей порядка, но и напала на сотрудника ГИБДД, несколько раз пнув того. После этого нарушительница нанесла ещё несколько ударов по машине госслужбы Тюмени. Прибывшая на место задержания подруга автолюбительницы пояснила, та находится в расстроенных чувствах из-за расставания с мужем, который подарил ей в Международный женский день 30 тюльпанов. За своё поведение жительница получила административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Эта сумма оказалась ниже возможной, так как у женщины имеется малолетний ребёнок, что стало поводом для снисхождения.

Тем не менее, отказ от медицинского освидетельствования повлечёт за собой более серьёзные меры. Представительница прекрасного пола может лишиться права управления транспортным средством на срок от полугода до двух лет, а также ей придётся выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.