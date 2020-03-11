Названы сроки ответа Конституционного суда на запрос о поправке
11.03.2020, 17:59, Новости дня
Конституционный суд должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой в течение семи дней после получения, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение», – передает его слова РИА «Новости».
В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.
Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.
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