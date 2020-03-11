Глава Ингушетии попросил построить в регионе комплексы по переработке ТКО

11.03.2020, 17:59, Новости дня

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина включить в нацпроект «Экология» строительство в республике трех мусоросортировочных комплексов и двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили ход реализации в регионе национального проекта «Экология». Махмуд-Али Калиматов обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность включения в нацпроект следующих мероприятий: по направлению «Чистая страна» – ликвидацию свалки в г. Малгобек. Также по направлению «Комплексная система обращения с ТКО» – создание трех мусоросортировочных комплексов и двух комплексов по переработке отходов», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Кроме того, важным для республики и жителей является вопрос экологической реабилитации водных объектов, обеспечивающих население питьевой водой, строительство очистных сооружений. По данным пресс-службы, министр заверил главу региона, что все озвученные предложения будут переданы ответственным структурам Минприроды РФ для проработки и своевременного исполнения.

Ранее начальник управления охраны окружающей среды и экологической экспертизы Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев сообщил, что ликвидация двух свалок в Ингушетии будет завершена по нацпроекту «Экология», на месте одной из них будет разбит парк, а другая будет использована под посевы.

В 2020-2021 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак, их общая площадь составляет более 33 га. Проектная документация уже разработана и представлена на государственную экологическую экспертизу. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания до 226 тыс. человек.



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