Вынесен приговор Харви Вайнштейну

11.03.2020, 17:59, Новости дня

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в изнасиловании, приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы.

Вайнштейн признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, которая работала в команде реалити-шоу «Проект Подиум», и в изнасиловании стилистки Джессики Манн, передает РИА «Новости».

По трем другим пунктам его оправдали – в том числе по эпизоду с более серьезным изнасилованием.

Добавим, что дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Отметим, что Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании, прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках.

В конце февраля присяжные суда в Манхэттене признали Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти.

Скандал с Вайнштейном породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.