Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы еще в трех странах
11.03.2020, 17:59, Новости дня
В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса, также первый летальный исход от этого заболевания зарегистрировали в Албании и Кот-д’Ивуаре.
В Болгарии от коронавируса скончалась 66-летняя женщина, поступившая в больницу скорой помощи имени Николая Пирогова в Софии с тяжелой дыхательной недостаточностью, сообщило агентство БГНЕС, передает ТАСС.
Ее 77-летний супруг остается в тяжелом состоянии, лечение мужчины продолжается.
В Албании от коронавируса скончался 73-летний пациент, сообщила местная газета «Коха йоне» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Минздрав уточнил, что албанец скончался из-за сопутствующего коронавирусу поражения легких, сердца и других хронических болезней.
Президент страны илир Мета выразил соболезнования родным и близким мужчины, призвал граждан проявлять максимальную бдительность и соблюдать рекомендации властей.
В Албании подтверждено 12 случаев заражения новым коронавирусом.
Тем временем в Кот-д’Ивуаре подтвердили первый случай заражения COVID-19, сообщило агентство Reuters. По этим данным, 45-летний мужчина недавно вернулся из Италии.
10 марта сообщалось, что Евросоюз решил учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро.
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