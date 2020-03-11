Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы еще в трех странах

11.03.2020, 17:59, Новости дня

В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса, также первый летальный исход от этого заболевания зарегистрировали в Албании и Кот-д’Ивуаре.

В Болгарии от коронавируса скончалась 66-летняя женщина, поступившая в больницу скорой помощи имени Николая Пирогова в Софии с тяжелой дыхательной недостаточностью, сообщило агентство БГНЕС, передает ТАСС.

Ее 77-летний супруг остается в тяжелом состоянии, лечение мужчины продолжается.

В Албании от коронавируса скончался 73-летний пациент, сообщила местная газета «Коха йоне» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Минздрав уточнил, что албанец скончался из-за сопутствующего коронавирусу поражения легких, сердца и других хронических болезней.

Президент страны илир Мета выразил соболезнования родным и близким мужчины, призвал граждан проявлять максимальную бдительность и соблюдать рекомендации властей.

В Албании подтверждено 12 случаев заражения новым коронавирусом.

Тем временем в Кот-д’Ивуаре подтвердили первый случай заражения COVID-19, сообщило агентство Reuters. По этим данным, 45-летний мужчина недавно вернулся из Италии.

10 марта сообщалось, что Евросоюз решил учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро.



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