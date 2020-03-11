В Москве ждут посадки “заминированного” самолета “Аэрофлота”

11.03.2020, 17:33, Новости дня

Экипаж направляющегося из Иркутска в Москву самолета "Аэрофлота" получил сообщение о взрывном устройстве на борту, однако отказался запрашивать экстренную посадку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Boeing-737 со 155 людьми на борту должен приземлиться в Шереметьеве в 21:03, после чего его осмотрят взрывотехники.

Судя по решению экипажа продолжить полет, сообщение о "минировании" потупило по электронной почте, как это происходило 3, 5 и 6 марта, когда неизвестные устроили настоящую рассылку предупреждений о взрывных устройствах на бортах. В первый день речь шла о двух самолета, пятого числа речь шла уже о четырех лайнерах, а на следующий день — об одном. Во всех случаях сообщения оказались ложными.



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