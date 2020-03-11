В Краснодарском крае пятилетний мальчик выпил яд и впал в кому

11.03.2020, 17:33, Новости дня

На Кубани 5-летний мальчик впал в кому после того, как выпил яд. Несчастный случай произошел 10 марта в станице Канеловской на территории частного дома, передает ГТРК "Кубань".

В районную больницу ребенок поступил уже без сознания. По предварительным данным, он нашел стеклянную ампулу, в которой находилось какое-то вещество. Мальчик надкусил ее, и часть жидкости попала ему в рот. Вероятнее всего, в ампуле был препарат для защиты садовых растений от насекомых-вредителей.

Сегодня ребенка отправили в Детскую краевую больницу города Краснодара. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое. "Перспективы хорошие. Семья является благополучной", — говорит замглавы Староминского района по социальным вопросам Елена Солод.

В отделении полиции сообщили, что по данному факту уже начата проверка.

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ГТРК "Кубань"