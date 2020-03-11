На Байконуре образовалась очередь из “Прогрессов”

11.03.2020, 17:33, Новости дня

Очередь из космических грузовиков выстроилась на космодроме Байконур. На железнодорожную станцию Тюра-Там из королевского РКК "Энергия" прибыл грузовой корабль "Прогресс МС-17". Его старт к Международной космической станции (МКС) намечен на первую половину 2021 года.

Пока космический грузовик отправлен на хранении в монтажно-испытательном корпусе на 254-й площадке космодрома до 2021 года, сообщает РИА Новости. До этого на Байконуре в космическом центре "Южный" своей очереди на пуск дожидались еще три грузовых космических корабля.

Старт "Прогресса МС-14" намечен на 25 апреля 2020 года. Но ранее с 31-й стартовой площадки Байконура на МКС отправится на корабле "Союз МС-16" экипаж длительной экспедиции МКС-63. На ракете "Союз-2.1а" должны были лететь Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди. Однако из-за проблем со здоровьем россиянина "Роскосмос" заменил на дублеров – Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. В экипаж дублеров теперь входят Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн. Экипажи уже начали экзаменационную сессию перед полетом. После успешной сдачи экзаменов один из двух экипажей получит путевку в космос. Старт состоится 9 апреля.

Вслед за космонавтами к МКС отправится "Прогресс МС-15". Его пуск запланирован на 23 июля. А 11 декабря в космос отправится еще один космический грузовик – "Прогресс МС-16".

Сейчас на МКС работает командир экипажа россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю планируется на 17 апреля. Крайний "Прогресс МС-13" доставил этому экипажу новогодние подарки.



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