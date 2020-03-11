На Украине назвали недосягаемой полную адаптацию ВСУ к стандартам НАТО

11.03.2020, 17:30, Новости дня

Цель реформирования военной сферы на Украине – наиболее полное обеспечение возможности Вооруженных сил взаимодействовать с силами НАТО, сообщил новый министр обороны страны Андрей Таран.

«Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО», – цитирует министра «Интерфакс-Украина».

При этом Таран добавил, что «вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели – полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса».

С 1 марта все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по стандартам НАТО.

Напомним, новым министром обороны Украины стал генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.