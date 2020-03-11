Ирину Пегову не узнали на архивном «беззубом» фото

11.03.2020, 17:30, Разное

Ирина Пегова поделилась с Instagram-фолловерами архивной фотографией, найденной в родительском доме. В беззубой девочке с бантами поклонники не узнали известную актрису.

На черно-белой фотографии будущая знаменитость позирует в белоснежных гольфах, коротком платье с рюшами и в сандалиях. Девочка, судя по кадру, в момент съемки рассказывала стихотворение или пела песню. Сама Пегова не помнит, когда именно и где она запечатлена. Звезда предположила, если «без зубов», значит она – в детском садике, а атрибутика вокруг нее свидетельствует – это Первомай.



Фолловеры признались, они не узнали бы в героине архивного кадра Пегову, если бы не ее пост. Многие окунулись в воспоминания о своем детстве. «Все мы тогда были без зубов», – написали поклонники в комментариях к фото, добавив, что эта милая девочка превратилась в хорошего и талантливого человека.