Валентина Талызина после госпитализации пожаловалась на боль в правой ноге

11.03.2020, 17:30, Разное

Сегодня появилась информация о госпитализации советской и российской актрисы Валентины Талызиной. Народная артистка РСФСР, находящаяся сейчас в реабилитационном центре Москвы, прокомментировала состояние своего здоровья, пожаловавшись на боль в правой ноге.
По словам близких Валентины Талызиной, на данный момент с ней всё в порядке, госпитализация была плановой. 85-летней звезде кино и театра понадобилось пройти очередной курс восстановления, так как с полгода назад она перенесла микроинсульт.

Журналисты интернет-издания Teleprogramma.pro связались со всенародной любимицей и поинтересовались её самочувствием. Голос у артистки оказался бодрым и спокойным. Валентина Талызина уверила: с ней всё в порядке, а в больницу она легла из-за боли в правой ноге.



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