«Прогресс МС-17» доставили на Байконур

11.03.2020, 17:30, Новости дня

Космический корабль «Прогресс МС-17» доставили на космодром «Байконур», сообщил Космический центр «Южный» (филиал ЦЭНКИ – предприятия Роскосмоса).

Сейчас на космодроме есть три других грузовых корабля – «Прогресс МС-14», «Прогресс МС-15» и «Прогресс МС-16», передает РИА «Новости».

«На станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, которым из РКК «Энергия» на Байконур доставлен грузовой корабль «Прогресс МС-17» … Его запуск к МКС намечен на первую половину 2021 года», – сообщило предприятие.

До этого корабль будет на хранении в монтажно-испытательном корпусе на площадке 254 космодрома до 2021 года.

«Прогресс МС-14» планируется запустить 25 апреля, «Прогресс МС-15» – 23 июля, «Прогресс МСК-16» – 11 декабря.

7 марта состоялся запуск американского космического корабля Dragon с грузом для МКС.



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