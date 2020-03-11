Стартовали продажи доступного смартфона Realme 6

11.03.2020, 17:30, Разное

В среду стартовали продажи смартфона Realme 6, который считается самым дешёвым гаджетом в числе устройств с такими же техническими характеристиками. Модель получила ценник в 175 долларов.
Realme 6 наделили дисплеем Full HD+ с частотой обновления в 90 Гц. Экранная диагональ – 6,5 дюйма. Разработчики поместили сканер отпечатка пальца на боковую панель смартфона. Базой для девайса стала однокристальная система MediaTek Helio G90T.

Объёмы ОЗУ и ПЗУ Realme 6, соответственно, 4 – 8 ГБ и 64 – 128 ГБ. Ёмкость аккумуляторной батареи достигает отметки в 4300 мА·ч. Смартфоном поддерживается быстрая зарядка, её мощность – 30 Вт.

Основная камера электронной новинки получила главный датчик изображения Samsung GW1, его разрешение – 64 Мп, и дополнительные датчики на 16, 2 и 2 Мп. «Фронталка» у Realme 6 – 16-мегапиксельная.



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