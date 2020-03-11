Московская конференция по безопасности отменена из-за коронавируса

11.03.2020, 17:28, Новости дня

Минобороны РФ решило не проводить Московскую конференцию по международной безопасности в этом году в связи с ситуацией по коронавирусу.

«Официальных документов пока нет, но принято решение об отмене конференции», – передает слова военно-дипломатического источника ТАСС.

Рассматривается вопрос о переносе конференции на поздние сроки.

Конференция обычно проходит в последних числах апреля с 2013 года. В этом году на ней ожидалось более 1 тыс. делегатов из 115 стран мира.

Позже Минобороны подтвердило перенос Московской конференции по международной безопасности.

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год. На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран», – сообщили в министерстве.

Отметим, что коронавирус уже коснулся военных из разных стран. Так, в Польше заболевание диагностировали у министра обороны Ярослава Мики.



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