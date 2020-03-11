В Екатеринбурге начали проверку после сообщений о смерти женщины в коридоре больницы

11.03.2020, 17:28, Новости дня

Росздравнадзор инициировал проверку качества и своевременность оказания медпомощи после смерти пациентки в коридоре больницы в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пациентке городской клинической больницы №20 (город Екатеринбург), которая, по сообщениям СМИ, скончалась в коридоре медучреждения», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Проверку Росздравнадзора инициировали в Минздраве России.

Ранее в соцсетях сообщили, что сотрудники городской клинической больницы №20 перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом кровать пациентки, госпитализированной с панкреатитом. Отмечалось, что женщину положили туда, поскольку она сильно кричала от боли.

Сообщество «Лампа. Екатеринбург» также опубликовало видео с рассказом супруга умершей женщины. Тот в ролике рассказал, что жена скончалась у него на руках.

В феврале 2019 года в Карелии охранник выкинул из местной больницы пациента, после чего региональный минздрав начал проверку.