Мнение: Хватит ли России 10 трлн рублей резервов, чтобы пережить падение нефти

11.03.2020, 17:18, Разное

Накануне началась очередная «нефтяная война» России, но уже не с маленькой Белоруссией, а со всем миром. Москва неожиданно для многих отказалась продлевать сделку ОПЕК+ по ограничению добычи сырья. После этого моментально обрушились нефтяные котировки и курс национальных валют нефтедобывающих стран, в том числе, самой России.

Наши соотечественники, намеревавшиеся в приближающемся туристическом сезоне отдохнуть за границей, с ужасом следят за стоимостью доллара и евро. Минфин РФ успокаивает тем, что средств ФНБ хватит еще лет на 10 низких цен на нефть. Но так ли это на самом деле, и кто выйдет реальным победителем из глобальной «нефтяной войны на уничтожение»?

Почему же Россия фактически развалила сделку ОПЕК+? Ответ кажется простым и лежащим на поверхности. Представитель крупнейшей отечественной сырьевой компании Михаил Леонтьев пояснил:

С точки зрения интересов России, эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской.

В его словах много правды. Ограничивая добычу и тем самым удерживая высокие нефтяные котировки, Россия и Саудовская Аравия де-факто поддерживали эффективность американской сланцевой промышленности. С саудитами все понятно, они союзники США, но зачем это столько лет в ущерб своим национальным интересам делала Москва? И почему вдруг «Роснефть» решилась на такой жесткий шаг именно сейчас, когда в мире начинает бушевать пандемия коронавируса, а газовые проекты «Газпрома», второго после «Роснефти» «нашего всего», находятся под все возрастающим давлением? Напомним, цены на газ привязаны к нефтяным котировкам.

В том, что бороться за свое место на рынке надо, сомнений не вызывает. Вопрос в том, насколько удачно выбраны время и средства, а также какую цену придется заплатить за результат, и из чьего кармана.

Ряд отраслевых экспертов сомневается, что своим демаршем «Роснефть» реально сможет поставить американских сланцевиков на колени. Все нефтяные проекты в США застрахованы (захеджированы), в этот бизнес пришли крупные игроки, способные длительное время терпеть убытки. Даже если кто-то из них прогорит, американский закон о банкротстве таков, что они смогут реорганизоваться и вернуться в дело без багажа прежних долгов. Издание Forbes предупреждает, что Москве стоит приготовиться к длительному и болезненному процессу противостояния.

Из-за выхода из сделки Россия будет терять ежесуточно 100-150 миллионов долларов. В Минфине РФ очень рассчитывают на средства из ФНБ. По расчетам чиновников, этих денег хватит на 10 лет при котировках на уровне 25-30 долларов за баррель. На начало марта 2020 года в нем хранится 10,1 трлн рублей или около $150,1 млрд. Если накопленной части окажется недостаточно, то фонд будут пополнять за счет продажи валюты на внешних рынках. Звучит оптимистично, но практика показывает, что вскоре с протянутой рукой к правительству придут наши олигархи, которым придется помогать спасать за гроши приватизированные ими предприятия, пострадавшие от системного кризиса.

Так что есть некоторые сомнения, что ФНБ хватит на все заявленные 10 лет. Кроме того, недовольство действиями Москвы уже высказали в Тегеране. Иран и так еле удерживается на плаву из-за американских санкций, прокси-войны в Сирии и начавшейся эпидемии коронавируса. Вслед за Тегераном претензии более деликатно могут высказать и в Каракасе. То есть, против нашей страны вскоре будут относительно благожелательно настроенные государства.

Так зачем же «Роснефть» вдруг начала рубить с плеча, ввязываясь в войну, победить в которой ей не по силам?

Стоит напомнить, что эта нефтяная компания должна Китаю кругленькую сумму в 45 миллиардов долларов. Из них 15 миллиардов составляют долги банку China Development Bank, остальные 30 миллиардов – обязательства поставить нефть за уже полученные деньги. Столько задолжать Пекину надо умудриться. Сегодня именно КНР, страдающая из-за спада промышленного производства на фоне эпидемии коронавируса, более всех нуждается в дешевом углеводородном топливе для последующего восстановления.

Вот и думайте сами.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/189617.html