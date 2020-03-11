Эксперты рассказали о влиянии кофеина на женский организм

11.03.2020, 17:07, Разное

Исследователи доказали, что количество гормона эстрогена напрямую связано с тем, сколько человек пьет кофе. Медики рассказали, какое воздействие оказывают на женский организм напитки с содержанием кофеина.
У людей, которые пьют больше двух чашек кофе в день, понижается уровень эстрогена. Диетологи из Гарвардского университета считают, что кофе благотворно влияет на женские органы и его употребление в пищу помогает снизить риск развития рака внутренней оболочки матки на несколько процентов. Также, по их мнению, полезно пить кофейные напитки и для профилактики сахарного диабета.

По данным исследований ученых из Невады, кофе нельзя пить женщинам, которые лечатся от бесплодия или планируют беременность, поскольку кофеин снижает вероятность зачатия плода. Некоторые специалисты утверждают, что понижение уровня гормона из-за частого употребления данного напитка, может спровоцировать развитие таких серьезных недугов, как остеопороз, рак молочной железы, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.



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