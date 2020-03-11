В США назвали переговоры Путина и Эрдогана победой российского лидера

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Разрешение ситуации в Идлибе стало победой президента РФ Владимира Путина над лидером Турции Реджепом Эрдоганом, пишет издание The American Conservative.

Автор материала отметил битву за Саракеб, оно, по его убеждению, стало «испытанием политический воли в противостоянии Путина и Эрдогана», передает РИА «Новости».

«История покажет, что Турция потерпела поражение в обоих случаях», – говорится в материале.

Издание отметило, что боевые действия у этого населенного пункта значили для РФ и Сирии восстановление суверенитета Дамаска по всей территории страны, для Турции же шла речь о долговременном контроле над Идлибом.

Переговоры Путина и Эрдогана в Москве стали «горькой пилюлей» для турецкого лидера, добавил автор материала.

Он напомнил, что во время обострения Анкара грозила развернуть военные действия против Дамаска, но после подписания дополнительного протокола к Сочинскому соглашению Турция отказалась от своих намерений.

Заключенный в Москве документ стал «признанием поражения» Турции, подчеркивается в тексте.

«Хотя Турции было разрешено сохранить свои «укрепленные пункты», многие из них сегодня окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения», – добавил автор.

Действия Турции в Идлибе, по мнению журналиста, можно назвать провальными.

«Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет», – заключило издание.

Напомним, 6 марта в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.