Рейс Иркутск – Москва «заминировали»

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Поступило сообщение о «минировании» рейса Иркутск – Москва, сообщил источник в экстренных службах.

«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск – Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», – сообщил собеседник ТАСС.

Источник отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму. До этого в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь. В тот же день неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.

В Кремле сообщили, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 обрели новую функцию

02.01 / Освобожденный Асеев снял баннер “Free Aseyev” с балкона редакции “Тижня”

19.02 / Российский мэр поставил в свой служебный автомобиль массажное кресло

22.01 / «Отвратительный политический сигнал» – немецкая партия левых раскритиковала учения НАТО «Защитник Европы — 2020»

21.02 / Макрон испугался нового миграционного кризиса из-за Идлиба

13.01 / Орден “За заслуги перед отечеством” третьей степени”, врученный Пуговкину, продалина аукционе

03.02 / На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

04.01 / Белсат – белорусский экономист назвал шантажом приостановку поставок российской нефти

05.02 / Пакистанский посол – США необходимо вести переговоры с «Талибаном», несмотря на атаки

06.02 / СМИ: врач, предупреждавший о вспышке коронавируса, жив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика