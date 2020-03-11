Рейс Иркутск – Москва «заминировали»

11.03.2020, 16:59, Новости дня

Поступило сообщение о «минировании» рейса Иркутск – Москва, сообщил источник в экстренных службах.

«Неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск – Москва, на борту которого находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», – сообщил собеседник ТАСС.

Источник отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму. До этого в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь. В тот же день неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.

В Кремле сообщили, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.